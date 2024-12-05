استطلاع يكشف موقف غالبية اليهود بـ "إسرائيل" تجاه "الاستيطان بغزَّة"

وكالات/ فلسطين أون لاين

كشف استطلاع للرأي، عن موقف "الأغلبية" اليهود الإسرائيليين حول بناء المستوطنات وحكم عسكري في قطاع غزة.

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، أن 52% من اليهود الإسرائيليين يعارضون بناء مستوطنات في قطاع غزة، في حين يوافق 42% على هذا الإجراء.

وكشف أيضًا أن 49% من المشاركين في الاستطلاع يدعمون إنشاء حكومة عسكرية إسرائيلية في غزة، بينما يعارض 42% هذا المقترح.

وبالنسبة للعينة الكاملة التي شملت يهودًا وعربًا إسرائيليين، أظهرت النتائج أن 58.5% من المستطلعين يعارضون إقامة مستوطنات يهودية في قطاع غزة، بينما تؤيد ذلك 36%.

فيما يخص إنشاء حكومة عسكرية في غزة، أظهرت النتائج أن 49% يعارضون الفكرة مقابل 42% يؤيدونها.

من جهة أخرى، كشف الاستطلاع تراجعًا في نسبة الإسرائيليين الذين يعتقدون أن حكومتهم تبذل جهودًا كافية لإعادة الأسرى الإسرائيليين في غزة، حيث انخفضت هذه النسبة من 52% في مارس إلى 43% في نوفمبر.

فيما يخص الأوضاع الداخلية، أظهر الاستطلاع أن 45% من الإسرائيليين اليهود يرون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غير قادر على العمل بشكل ملائم في فترة الحرب إذا طلب منه الإدلاء بشهادته أمام المحكمة.