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استطلاع يكشف موقف غالبية اليهود بـ "إسرائيل" تجاه "الاستيطان بغزَّة"

05 ديسمبر 2024 . الساعة 20:20 بتوقيت القدس
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وكالات/ فلسطين أون لاين

كشف استطلاع للرأي، عن موقف "الأغلبية" اليهود الإسرائيليين حول بناء المستوطنات وحكم عسكري في قطاع غزة.

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، أن 52% من اليهود الإسرائيليين يعارضون بناء مستوطنات في قطاع غزة، في حين يوافق 42% على هذا الإجراء.

وكشف أيضًا أن 49% من المشاركين في الاستطلاع يدعمون إنشاء حكومة عسكرية إسرائيلية في غزة، بينما يعارض 42% هذا المقترح.

وبالنسبة للعينة الكاملة التي شملت يهودًا وعربًا إسرائيليين، أظهرت النتائج أن 58.5% من المستطلعين يعارضون إقامة مستوطنات يهودية في قطاع غزة، بينما تؤيد ذلك 36%.

فيما يخص إنشاء حكومة عسكرية في غزة، أظهرت النتائج أن 49% يعارضون الفكرة مقابل 42% يؤيدونها.

من جهة أخرى، كشف الاستطلاع تراجعًا في نسبة الإسرائيليين الذين يعتقدون أن حكومتهم تبذل جهودًا كافية لإعادة الأسرى الإسرائيليين في غزة، حيث انخفضت هذه النسبة من 52% في مارس إلى 43% في نوفمبر.

فيما يخص الأوضاع الداخلية، أظهر الاستطلاع أن 45% من الإسرائيليين اليهود يرون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غير قادر على العمل بشكل ملائم في فترة الحرب إذا طلب منه الإدلاء بشهادته أمام المحكمة.

 

#غزة #الاحتلال #الاستيطان

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