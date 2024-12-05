استشهاد أسير من غزة كان محتجزًا في سجن (النقب)

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت هيئة الأسرى ونادي الأسير، اليوم الخميس، عن استشهاد الأسيرعلاء مروان حمزة المحلاوي من مدينة غزة.

وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية، هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، باستشهاد المعتقل علاء مروان حمزة المحلاوي (42 عامًا)، وهو معتقل منذ 21 كانون ثاني/ ديسمبر 2023، وبحسب عائلته فإن نجلهم لم يكن يعاني من أية أمراض مزمنة قبل اعتقاله، ويعاني فقط من مشكلة في إحدى عينيه قبل الاعتقال.

وأوضحت هيئة الأسرى ونادي الأسير، أنّ المعطيات المتوفرة، حول الجريمة التي ارتكبت بحق المعتقل علاء المحلاوي أنه كان محتجزًا في سجن (النقب).

وبحسب معتقلين تمت زيارتهم أكدوا أن وضعه الصحي صعب، دون توضيح تفاصيل أخرى، واستنادًا للمعطيات الأخيرة فقد جرى نقله أواخر شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم إلى مستشفى (أساف هروفيه) الإسرائيلي، حيث ارتقى فيه صباح اليوم الخميس.

وذكرت الهيئة والنادي أنّ المعتقل المحلاوي، اعتقل يوم استشهاد والده في غزة، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال أكبرهم ابنة (16 عامًا)، وأصغرهم 8 سنوات.

أكثر من 10300 معتقل أقرّت بهم سلطات الاحتلال التي تواصل فرض جريمة الإخفاء القسري بحق المئات من معتقلي غزة في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال

ولفتت الهيئة والنادي، إلى أنّ عدد الأسرى والمعتقلين الشهداء منذ بدء حرب الإبادة ارتفع إلى 49 شهيدًا، وهم فقط من تم الإعلان عن هوياتهم، من بينهم 30 شهيدًا من غزة.

وبذلك فإن عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلن عن هوياتهم منذ عام 1967 يرتفع إلى 286 شهيدًا، علمًا أن هناك العشرات من معتقلي غزة الذين ارتقوا بعد الحرب، ويواصل الاحتلال إخفاء هوياتهم، جرّاء جريمة الإخفاء القسري التي ينتهجها الاحتلال بحقّ الشهداء والمعتقلين من غزة.

وبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الذين اعترفت بهم إدارة السّجون حتى بداية شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أكثر من عشرة آلاف و300، فيما تواصل فرض جريمة الإخفاء القسري بحق المئات من معتقلي غزة في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال. ومن بين الأسرى 91 أسيرة، وما لا يقل عن 280 طفلًا، و3428 معتقلًا إداريًا، بينهم 27 من النساء، و100 طفل على الأقل.