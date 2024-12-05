تحذيرات من كارثة أعمق.. غزَّة: أكثر من 80 % من مصادر المياه دمَّرت بالحرب

غزة/ فلسطين أون لاين

أفاد مدير عام وحدة إدارة المشاريع في سلطة المياه في غزة سعدي علي، أن أكثر من 80% من مصادر المياه دمرتها القوات الإسرائيلية، محذرا من كارثة أعمق في قطاع غزة.

وقال المدير العام، في تصريحات صحافية، إن "أكثر من 80% من مصادر المياه دمرتها القوات الإسرائيلية خلال العدوان على غزة".

وأضاف، أن "بعض المرافق تعرضت لتدمير جزئي وحاولت سلطة المياه إصلاح الأضرار فيها".

وأشار إلى، أنه و"حتى اللحظة غير قادرين على تلبية احتياج المواطنين الطبيعية للمياه في القطاع بسبب استمرار التدمير".

وذكر علي، أن "أكثر من 100 ألف إنسان في شمال غزة بدون أي مصدر للمياه الصالحة للشرب، وهو ما يعرضهم للموت".

وأوضح أن، مصادر المياه النظيفة في غزة تعتمد بالدرجة الأولى على استمرار تشغيل نضحة المياه من الجانب الإسرائيلي و"للأسف تتعطل بشكل كبير".مردفًا

كما لفت إلى، أن "تراكم النفايات الصلبة في القطاع يسبب بشكل مباشر تسرب للتلوث للمياه".

ومن جهتها أشارت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إلى أن النازحين بالخيام في مدينة خان يونس (جنوب القطاع) يواجهون أمطارا غزيرة وارتفاعا في مستوى البحر وغارات وسط طقس شتوي صعب.