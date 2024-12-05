"الانتصار لدماء السنوار".. القسام تبث مشاهد "ملحمية" لكمين ثالث ضمن عملية مركبة برفح

غزة/ فلسطين أون لاين

تواصل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 426 من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التوغل في قطاع غزة، مكبّدة الاحتلال خسائر "باهظة" بالأرواح والعتاد.

وفي أحدث العمليات، بثت كتائب القسام، اليوم الخميس، مشاهد من تنفيذ مقاتليها كمينا ثالثا ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ضمن عملية الانتقام لرئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار.

وفي بداية الفيديو، قالت القسام إن مقاتليها ظلوا في أماكنهم بعد تنفيذ الكمينين الأول والثاني، انتظارا لقوات الاحتلال في مقتلة الكمين الثالث رغم شدة القصف المدفعي والجوي على حي الجنينة.

وتضمنت اللقطات استهداف مقاتلي القسام جرافتين عسكريتين من نوع "دي 9" بقذيفتي "الياسين 105"، إلى جانب استهداف ناقلتي جند إسرائيلتين بقذيقتين مضادتين للدروع.

وشملت المشاهد أيضا استهداف مبنى يتحصن بداخله عدد من الجنود الإسرائيليين بقذيفة مضادة للأفراد، إضافة إلى ضرب دبابة "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105".

وختمت القسام الفيديو بتوعد أحد قادتها الميدانيين بكمائن ضد الاحتلال، مؤكدا أن "القول ما ترون وليس ما تسمعون"، وتعهد في الوقت نفسه بالقتال حتى النصر أو الشهادة.

ويوم الثلاثاء، بثت القسام مشاهد مصورللكمين الثاني ضد جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي محيط مفترق برج عوض بحي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب القطاع، والتي ضمن سلسلة "الانتصار لدماء السنوار".

وأوضحت مشاهد الكمين الذي نفّذ في 30 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، عملية استهداف مبنى تحصن به جنود الاحتلال بقذيفة مضادة للأفراد، واستهداف آلية هندسة إسرائيلية وجرافة (D 9) بقذائف "الياسين 105"، واشتباكًا مسلحًا خاضه عدد مقاتلي كتائب القسام مع جنود الاحتلال، إضافة للحظة وصول مرحيات عسكرية إسرائيلية لإخلاء الجرحى.

وقبلها يومين، بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، الأحد، مشاهد مصورة لعملية نفذتها ضد جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والتي حملت اسم "الانتصار لدماء السنوار".

وتضمنت المقاطع، ثلاثة كمائن في المنطقة، وهي انتصارا لدماء زعيم حركة حماس الشهيد يحيى السنوار، الذي استشهد في مدينة رفح، وبثت مشاهد من الكمين الأول، وختمت مقطع الفيديو بالقول: "انتظروا الكمين الثاني".

عاجل : كتائب القسّام لواء رفح تنشر عملية "الانتصار لدماء السنوار".



"العملية مركبة من كمينين، نشرت الكتائب الكمين الأول وفي انتظار الكمين الثاني". pic.twitter.com/EZYNM9GqiF — شاتيلآ (@Shatella212) December 1, 2024

وتزايدت العمليات التي تعلن قوى المقاومة عن تنفيذها في قوات الاحتلال الإسرائيلي بمخيم ومعسكر جباليا، وذلك بعد أكثر من شهر من بدء الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية شمالي قطاع غزة، ومناطق برفح جنوبي القطاع مؤخرًا.

وفي الإطار، كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن ثلث قتلى الحرب الإسرائيليين خلال المعارك في قطاع غزة وجنوب لبنان هم من أفراد قوات الاحتياط، لافتة إلى أن "العديد منهم لديهم عائلات والعبء عليهم غير مسبوق".

وأضافت الصحيفة أن قوات الاحتياط تعاني ضغطا غير مسبوق و54% منهم خدموا أكثر من 100 يوم منذ بداية الحرب، مؤكدة أن الخسائر في صفوف الضباط الشبان تؤثر على الكفاءة القيادية للجيش مع مقتل 63 قائد سرية على الأقل.

وأعلنت حركة حماس في 18 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، استشهاد رئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار، بعد اشتباك مسلح خاضه مع قوات الاحتلال في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.