الدفاع المدني بغزَّة يحذر من توقف خدماته في "المنطقة الإنسانية"

غزة/ فلسطين أون لاين

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من توقف تام للخدمة والتدخلات الإنسانية التي تقدمها للمواطنين الفلسطينيين النازحين في المنطقة التى يدعي الإحتلال الإسرائيلي أنها "إنسانية" في جنوب قطاع غزة.

وقال مدير الإمداد والتجهيز في الدفاع المدني محمد المغير، في تصريحات صحفية، إن "المنظمات الدولية ترفض منذ بداية العدوان الإسرائيلي الشرس في قطاع غزة تزويدنا بالوقود بزعم منع الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد المغير على أن "الدفاع المدني يعاني من أزمة خانقة بسبب رفض المنظمات الدولية تزويدنا بالوقود في "المنطقة الإنسانية" المحددة جنوب غربي قطاع غزة، مستهجنا التسويق الواضح من قبل هذه المنظمات الدولية لادعاءاتها بمنع تزويدنا بالوقود تحت مبررات غير معلومة".

وأكد أن طواقم الدفاع المدني ما زالت تقدم خدماتها الإنسانية في كافة أنحاء قطاع غزة بالحد الأدنى من الموارد والإمكانات المتوفرة.

وشدد على "أننا حتى هذه اللحظة لا زلنا نناشد ونطالب بتزويدنا بالوقود اللازم لنتمكن من تشغيل مركباتنا والقيام بواجبنا الإنساني، مشيرا إلى 13 مركبة إطفاء وإنقاذ توقفت هذا الأسبوع عن العمل في جنوب القطاع من أصل 22 مركبة للسبب ذاته".

وحذر المغير المنظمات الأممية ومكتب تنسيق الشوؤن الإنسانية في الأمم المتحدة من أن "استمرار منع تزويد الدفاع المدني بالوقود يهدد حياة آلاف النازحين المشردين بفعل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".