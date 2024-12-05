حزب اسكتلندي يدعو الحكومة إلى وقف تمويل الشَّركات المُستفيدة من الإبادة الجماعيَّة

دعا حزب الخضر الاسكتلندي حكومة البلاد إلى التوقف عن تمويل الشركات التي تستفيد من مبيعات الأسلحة إلى (إسرائيل)، وذلك في ظل استمرار الإبادة الجماعية في غزة.

وصدرت هذه الدعوة، وفقًا لصحيفة إندبندنت البريطانية، اليوم، بعد اتهام تقرير جديد صادر عن منظمة العفو الدولية لقوات الاحتلال الإسرائيلية بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

وفي تصريح له، قال باتريك هارفي، الزعيم المشارك لحزب الخضر الاسكتلندي، إن الحكومة الاسكتلندية يجب أن تتوقف عن دعم الشركات التي تسلح (إسرائيل)، مشيرًا إلى أن هذه الشركات تستفيد من القتل والدمار في غزة.

وأضاف: "إن القوات الإسرائيلية ترتكب جرائم حرب وإبادة جماعية بحق شعب غزة، وقد قتلت أكثر من 40 ألف شخص. ومن النفاق الشديد وغير الأخلاقي أن تمول الحكومة الاسكتلندية شركات الأسلحة التي تستفيد من القتل".

وأكد هارفي أن الأموال العامة يجب أن تُستخدم لصالح الصالح العام، وأشار إلى أنه لا يمكن لأي تقييم لحقوق الإنسان أن يبرر هذا التواطؤ. ووجه تساؤلاً قائلاً: "كم من القنابل الأخرى يجب أن تُسقط قبل أن تتخذ الحكومة الاسكتلندية القرار الصحيح وتوقف تمويل تجار الأسلحة؟"

المصدر / ترجمة فلسطين أون لاين