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الصِّحَّة بغزَّة: 48 شهيدًا و201 إصابة إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية

05 ديسمبر 2024 . الساعة 12:20 بتوقيت القدس
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الصِّحَّة بغزَّة: 48 شهيدًا و201 إصابة إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، تقريرها الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 426 على التوالي.

وقالت وزارة الصحة، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وأسفر عن وصول 48 شهيدًا و201 إصابة إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 44,580 شهيدًا و105,739 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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