فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"اعترافٌ بالجريمة".. بن غفير يدعو إلى تهجير الغزِّيين وتشجيع الاستيطان

إحالة جمعيات خيرية بريطانية إلى الأمم المتحدة لدعمها ارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين

كيف علَّقت حماس على نتائج تحقيق الاحتلال حول "مقتل أسراه السِّتَّة" في خان يونس؟

الدِّفاع المدني: خدماتُنا تواجه انهيارًا كبيرًا في شمالي قطاع غزَّة

"العفو الدّوليّة": لدينا أدلةٌ وافية تثبت أن "إسرائيل" ترتكب جريمةَ "الإبادةِ الجماعيَّة" في غزَّة

مدير المختبر بـ"شهداء الأقصى" لـ"فلسطين أون لاين": نواجه تحدِّياتٍ كثيرة أبرزُها تهالُك الأجهزة

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدُّون طقوسًا تلموديّة

مرصد حقوقي دولي يتهم (إسرائيل) بحرق النازحين بخيامهم في خان يونس

تفاعلٌ واسعٌ على منصَّات التَّواصل مع مأساة النُّزوح والتَّدمير في بيت لاهيا

مجازر مروعة وشلام دمٍ لا يتوقَّف.. الاحتلال يُواصل حرب "الإبادة الجماعيَّة" على قطاع غزَّة

"قوانين حريدية" تنذر بإسقاط حكومة نتنياهو وهذه أبرزُها

05 ديسمبر 2024 . الساعة 11:35 بتوقيت القدس
...
"قوانين حريدية" تنذر بإسقاط حكومة نتنياهو وهذه أبرزُها

تخطط الأحزاب الحريدية في (إسرائيل) لتقديم مشروعي قانونين معًا للتصويت عليهما: قانون التجنيد، وقانون حل الكنيست، واللذان يشكلان إنذارًا نهائيا لرئيس وزراء الحكومة المتطرفة بنيامين نتنياهو، وتهديدًا صريحًا لاستمرار ولايته.

ونشرت القناة السابعة العبرية على موقعها اليوم الخميس، أن الأحزاب الحريدية، التي تعتبر شريكة موالية لرئيس وزراء حكومة الاحتلال المتطرفة بنيامين نتنياهو في الائتلاف، على وشك أن تشكل عقبة كبيرة أمامه، وذلك لأن المشرعين اليهود المتشددين سيقدمون مشروعي قانونين مهمين، يمكن أن يضعا نتنياهو أمام معضلة سياسية خطيرة.

وأشارت إلى أن مشروع القانون الأول، هو قانون تجنيد بطريقة تناسب الجمهور الأرثوذكسي المتطرف، ولا تتطلب تجنيدًا جماعيًا لأعضاء المدارس الدينية، ومشروع القانون الثاني هو قانون حل الكنيست، وهذا القانون سيؤدي إقراره إلى إسقاط الحكومة وإجراء الانتخابات.

المصدر / ترجمة فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #اليهود الحريديم #طوفان الأقصى #إسقاط نتنياهو

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة