"اعترافٌ بالجريمة".. بن غفير يدعو إلى تهجير الغزِّيين وتشجيع الاستيطان

دعا وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرفة إيتمار بن غفير، إلى تهجير السكان الفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك من خلال خطتين: تهجير السكان الفلسطينيين، وتشجيع الاستيطان في غزة.

وفي مقابلة خاصة مع صحيفة "معاريف" العبرية، قال وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرفة بن غفير: إنه سيعرض على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب خطة لتهجير الفلسطينيين إلى خارج قطاع غزة.

وقال "سأقدم لترامب لتهجير السكان والاستيطان في غزة".

وأكد المتطرف بن غفير أن الخطة التي يقترحها تتضمن خطتين، وليس الاستيطان وحده، أولًا: تشجيع هجرة السكان الغزيين إلى خارج غزة، طوعًا أو كرهًا، وثانيًّا: بناء المستوطنات الإسرائيلية في غزة وتشجيع الإسرائيليين على الإقامة فيها.

المصدر / ترجمة فلسطين أون لاين