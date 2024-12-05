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كالكاليست: سوق العمل يفقد (إسرائيل) 61 ألف وظيفة في شهر واحد

05 ديسمبر 2024 . الساعة 10:20 بتوقيت القدس
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كالكاليست: سوق العمل يفقد (إسرائيل) 61 ألف وظيفة في شهر واحد

نقلت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية بيانات رسمية من مكتب الإحصاء المركزي عن تأثيرات كبيرة للحرب الإسرائيلية مع حزب الله على سوق العمل في (إسرائيل) خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

فقد انخفض عدد الوظائف في القطاع الخاص بنسبة 1.5%، أي بفقدان حوالي 61 ألف وظيفة.

وبلغ عدد الوظائف في سبتمبر/أيلول الماضي نحو 4 ملايين وظيفة، لكنه تراجع إلى 3.948 ملايين وظيفة في أكتوبر/تشرين الأول، مما يعكس تأثير التصعيد العسكري الذي بدأ في سبتمبر/أيلول ووصل إلى ذروته في أكتوبر/تشرين الأول، وفق كالكاليست.

وشهد متوسط الأجور في الاقتصاد الإسرائيلي انخفاضًا بنسبة 1.6% من 13522 شيكلا (حوالي 3540 دولارًا) في سبتمبر/أيلول إلى 13309 شواكل (حوالي 3480 دولارًا) في أكتوبر/تشرين الأول.

وجاء متوسط الأجور في أكتوبر/تشرين الأول أعلى بنسبة 6.7% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023، حيث بلغ المتوسط آنذاك 12467 شيكلا (حوالي 3270 دولارًا).

وتُظهر البيانات أن التقلبات في متوسط الأجور استمر خلال الأشهر الأخيرة في نطاق يتراوح بين 13300 شيكل (3480 دولارًا) و13600 شيكل (3570 دولارًا).

المصدر / وكالات
#غزة #اقتصاد #وظيفة #حرب الشمال

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