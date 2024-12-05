"العفو الدّوليّة": لدينا أدلةٌ وافية تثبت أن "إسرائيل" ترتكب جريمةَ "الإبادةِ الجماعيَّة" في غزَّة

أكدت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، أنّ "إسرائيل" ارتكبت ما لا يقل عن 3 من الأفعال الخمسة المحظورة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948".

وقالت "أمنستي" في تقريرٍ لها، اليوم الخميس، إنّ "إسرائيل" فتحت أبواب الجحيم والدمار على الفلسطينيين في غزة بصورة سافرة ومستمرة، مع إفلات تام من العقاب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأشارت إلى أنَّ لديها أدلة وافية تثبت أن "إسرائيل" ارتكبت ولا تزال ترتكب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأوضحت المنظمة الدولية أن "إسرائيل" ارتكبت 3 من الأفعال الخمسة المحظورة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948: القتل، التسبب في أضرار بدنية أو نفسية خطيرة، وفرض ظروف معيشية تهدف عمدًا إلى التدمير الجسدي لمجموعة محمية".

وأردفت: "الولايات المتحدة وحلفاء آخرين لإسرائيل قد يكونون متواطئين في الإبادة الجماعية، ودعتهم إلى وقف شحنات الأسلحة لتل أبيب".

وذكرت "العفو الدولية" أن الحد القانوني لجريمة الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالممارسات الإسرائيلية في غزة قد تم استيفاؤه، لافتة النظر إلى أن "الفلسطينيين يواجهون موتا بطيئا ومحسوبا".

ومن جهتها، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار، إن "ثمة إبادة جماعية ترتكب. لا شك في ذلك، لا يوجد شك واحد في أذهاننا بعد 6 أشهر من البحث المتعمق والمركز".

وأضافت "يثبت التقرير بوضوح أن إسرائيل ارتكبت أفعالا تحظرها اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بقصد خاص ومحدد وهو تدمير الفلسطينيين في قطاع غزّة، وتشمل هذه الأفعال قتل الفلسطينيين في قطاع غزّة، وإلحاق أذى بدني أو نفسي بهم، وإخضاعهم عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرهم المادي، وعلى مدى شهور، ظلّت إسرائيل تعامل الفلسطينيين وكأنهم فئة دون البشر لا يستحقون حقوقا إنسانية ولا كرامة، وأظهرت أنَّ قصدها هو تدميرهم المادي".

وأضافت كالامار: "يجب أن تكون نتائجنا الدامغة بمثابة صيحة تنبيه للمجتمع الدولي: هذه إبادة جماعية، ولا بد أن تتوقف الآن".

وتابعت: "يجب على الدول التي تواصل توريد الأسلحة لإسرائيل في هذا الوقت أن تدرك أنها تخل بالتزامها بمنع الإبادة الجماعية، وأنها عرضة لأن تصبح متواطئة في الإبادة الجماعية، ويجب أن تتحرك فورا جميع الدول التي تمتلك نفوذا على إسرائيل، وخاصة أهم الدول التي تزود إسرائيل بالأسلحة مثل الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا، والدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من أجل إنهاء الفظائع التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين".

وطالبت منظمة العفو الدولية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الإبادة الجماعية المحتملة بغزة، مشيرة إلى أن الفلسطينيين في القطاع يواجهون موتا بطيئا.

ومن جهته، قال مكتب خان -في بيان- إنه يواصل التحقيقات في جرائم مزعومة في الأراضي الفلسطينية، ولا يمكنه تقديم مزيد من التعليق.

ويأتي تقرير منظمة العفو الدولية بعد نحو أسبوعين من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب المقال يوآف غالانت.

كما يأتي وسط اعترافات لبعض المسؤولين "الإسرائيليين" السابقين بأن الجيش الإسرائيلي يمارس التطهير العرقي في غزة.

وبدعم أمريكي ترتكب “إسرائيل” منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة استشهد فيها عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

المصدر / وكالات