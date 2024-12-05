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تفاصيل الحالة الجوية لطقس فلسطين الخميس 5 ديسمبر

05 ديسمبر 2024 . الساعة 08:37 بتوقيت القدس
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تفاصيل الحالة الجوية لطقس فلسطين الخميس 5 ديسمبر 

تتواصل الأجواء المشمسة والدافئة نهاراً دون تغير يذكر على درجات الحرارة اليوم الخميس الموافق 5 ديسمبر في أنحاء البلاد.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تبقى الأجواء باردة في ساعات المساء وباردة إلى شديدة البرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. والله تعالى أعلى وأعلم.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: لا توجد أمطار متوقعة.

- درجات الحرارة: استقرار في درجات الحرارة.

- الأجواء نهاراً:  مشمسة غالباً.

- الأجواء ليلاً: شديدة البرودة.

- الرياح: خفيفة وتتراوح سرعتها 10 كم/س.

- البرودة: باردة صباحاً وتزداد في ساعات المساء والليل.

- متوسط نسبة الرطوبة: تتراوح نحو 56٪.

المصدر / فلسطين أون لاين
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