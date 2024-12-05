الاحتلال يشنُّ حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الخليل ونابلس

شنّت قوات الاحتلال ، فجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة من مدن وقرى الضفة الغربية، تخلَّلها اعتداءات واعتقالات.

في نابلس، داهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في بلدة قبلان جنوبي المدينة، واعتقلت الطالبة في جامعة النجاح الوطنية، نور محمود عبد الكريم بدران.

واقتحمت القوات الصهيونية بلدة تلفيت شرقي نابلس، وداهمت منازل المواطنين، واعتقلت عددًا منهم، عُرف من بينهم: هشام إبراهيم تيسير، ومحمد مزيد التلفيتي؛ والد الأسير مجاهد مزيد التلفيتي.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب جميل العرايشي، ووالده، خلال اقتحام منزلهما في بلدة روجيب، جنوب شرقي مدينة نابلس، فيما أكدت مصادر صحفية اعتقال القوات للمواطن أحمد حنني عقب مداهمة منزله في بيت فوريك شرقي المدينة.

وشهدت بلدة بيت فوريك، شرقي نابلس، حملة دهم واسعة، طالت ما يقارب 20 منزلًا في حارة النقارة، أجبر خلالها جنود الاحتلال السكان على إخلائها.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة صوريف شمال غرب المدينة واعتقلت الشاب همام محمد غنايم عقب مداهمة منزله وتفتيشه وتخريب محتوياته.

وذكرت مصادر صحفية، أن قوات الاحتلال اقتحمت محيط مستشفى الميزان في الخليل.

المصدر / فلسطين أون لاين