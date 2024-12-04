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الأونروا تستأنف توزيع الطحين على هذه الفئة غداً.. تعرّف عليها

04 ديسمبر 2024 . الساعة 20:28 بتوقيت القدس
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الأونروا تستأنف توزيع الطحين على هذه الفئة غداً.. تعرّف عليها
غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن بدء تنفيذ خطة طارئة لتوزيع الطحين على العائلات المسجلة لديها في قطاع غزة.

وتأتي هذه الخطوة استجابة للتدهور الاقتصادي الذي يعاني منه سكان القطاع، نتيجة الحرب  والحصار المستمر المطبق على القطاع.

آلية التوزيع وأولوية الاستحقاق

تعمل الأونروا وفق آلية تعتمد على عدد أفراد الأسرة، بحيث تُمنح الأولوية للعائلات الأكبر عدداً لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجاً.

وأعلنت جهات مختصة في "الأونروا" عن استئناف توزيع كيس طحين (دقيق أبيض) واحد  على من تبقى من الأسر التي لم تستلم ضمن خطة الطوارئ وتضم 10 أفراد أو أكثر، وذلك يوم غدٍ الخميس 5 ديسمبر في مركز التموين بمنطقة النصيرات.

وتأتي هذه المساعدات مع شح الطحين في الأسواق والأعباء الاقتصادية على الأسر الفلسطينية بالقطاع نتيجة حرب الإبادة والتجويع التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي.

ومما يعزز الأمل في التخفيف من معاناة، وتوفير الحد الأدنى من احتياجات سكان قطاع غزة خلال هذه الفترة الصعبة.

#غزة #الأونروا #الدقيق

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