مجزرتان "داميتان" وحرائق مُندلعة.. 30 شهيدًا في قصف الاحتلال منزلًا ومخيمًا للنازحين بمدينة غزة وخانيونس

غزة/ فلسطين أون لاين

ارتكبت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الأربعاء، مجزرتين داميتين، عقب استهداف تجمعًا سكنيًا في حي الشيخ رضوان ومخيمًا للنازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال مصدر في الدفاع المدني بغزة للأناضول، إن "الطائرات الإسرائيلية قصفت منزلا مأهولا يعود لعائلة الدلو، في منطقة النفق بحي الشيخ رضوان، بمدينة غزة، ما أدى أيضا إلى أضرار كبيرة في المنازل المجاورة تعود لعائلات ساق الله وجعرور".

وأكد المصدر أن "القصف الإسرائيلي تسبب في ارتقاء 10 شهداء وإصابة أكثر من 50 آخرين بجراح مختلفة".

وأشار إلى أن "طواقم الدفاع المدني لا تزال تحاول إنقاذ المصابين وانتشال الشهداء من المنازل المستهدفة والمتضررة".

وتأتي هذه المجزرة الإسرائيلية الجديدة، بعد أن استشهد 20 فلسطينيا وأصيب عشرات منهم في وقت سابق الأربعاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف خياما للنازحين بمنطقة المواصي بمحافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، التي يزعم الجيش الإسرائيلي أنها منطقة "إنسانية آمنة".

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طيران الاحتلال المسير قصف تجمعات للنازحين ومخازن مواد غذائية في مواصي خانيونس جنوب قطاع غزة، فيما يسميها الاحتلال "المنطقة الإنسانية".

ومن جهته، قال الدفاع المدني، إن "طواقمه في رفح تعمل الآن على إخماد حرائق نشبت في خيام النازحين بمواصي خانيونس جنوبي قطاع غزة بعد أن استهدفها الاحتلال الإسرائيلي".