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مجزرةٌ دامية وحرائق مُندلعة.. 20 شهيدًا في قصف الاحتلال مخيمًا للنازحين في مواصي خانيونس

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مجزرةٌ دامية وحرائق مُندلعة.. 20 شهيدًا في قصف الاحتلال مخيمًا للنازحين في مواصي خانيونس

04 ديسمبر 2024 . الساعة 19:20 بتوقيت القدس
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مجزرةٌ دامية وحرائق مُندلعة.. 17 شهيدًا في قصف الاحتلال مخيمًا للنازحين في مواصي خانيونس
غزة/ فلسطين أون لاين

ارتكبت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الأربعاء، مجزرةً دامية، عقب استهداف مخيمًا  للنازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن 20  شهيدًا ارتقوا، وأصيب آخرون، إثر غارة للاحتلال استهدفت مخيمًا للنازحين في منطقة المواصي شمال غربي مدينة خانيونس جنوبي غزة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طيران الاحتلال المسير قصف تجمعات للنازحين ومخازن مواد غذائية في مواصي خانيونس جنوب قطاع غزة، فيما يسميها الاحتلال "المنطقة الإنسانية".

ومن جهته، قال الدفاع المدني، إن "طواقمه في رفح تعمل الآن على إخماد حرائق نشبت في خيام النازحين بمواصي خانيونس جنوبي قطاع غزة بعد أن استهدفها الاحتلال الإسرائيلي".

#غزة

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