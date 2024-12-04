بـ "أرقامٍ صادمة".. تقارير عبريَّة: انهيار نتائج الطلاب "الإسرائيليين" في الاختبارات الدولية

وكالات/ فلسطين أون لاين

كشفت الهيئة الوطنية للقياس والتقويم في التعليم الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن تراجع كبير في نتائج الطلاب في الاختبارات الدولية.

وفي التفاصيل، أصافت الهيئة، في بيان صحافي، أن في اختبار (TIMS 2023) الذي اختبر الطلاب والطالبات الإسرائيليين في الصف الثامن مقارنة ببقية دول العالم، تراجعت "إسرائيل" 14 مركزًا في الرياضيات و9 مراكز في العلوم مقارنة بالاختبار السابق.

وأجري الاختبار في 44 دولة، وتم اختبار ما يقرب من 300 ألف طالب وطالبة من حوالي 9000 مدرسة حول العالم، وفي إسرائيل، تم اختبار ما يقرب من 5,200 طالب وطالبة من 195 مدرسة.

ونقلت الهيئة العبرية، تعليق وزير التربية والتعليم الإسرائيلي يوآف كيش، على الأرقام التي وصفتها هيئة البث بأنها “كئيبة”، قائلاً “إن موازنة الدولة لعام 2025 ليست موازنة قادرة على التعامل مع الوضع، فهي فقط تحافظ على الوضع القائم. وبمجرد انتهاء الحرب، سنحتاج إلى ميزانية إضافية”.

وتم تصنيف واحد من كل 5 طلاب على مستوى أقل من الحد الأدنى، مقارنة بواحد من كل 8 طلاب في عام 2019.

وفي وقت سابق، نشرت صحيفة معاريف الإسرائيلية نتائج استطلاع للرأي أجري حديثا عن تأثير الحرب على الطلاب الإسرائيليين بعد مضي أكثر من عام عليها وتمددها إلى جبهات أخرى.

وقالت الصحيفة إن الاستطلاع يكشف عن بيانات مثيرة للقلق حول محنة الطلاب، وإن علماء النفس تحدثوا عن وجود ضائقة متزايدة بين الطلاب، وصعوبات في الدراسة وإدارة الروتين وحتى في العلاقات نتيجة للظروف النفسية التي ترتبت على الحرب وأجوائها.

وتكشف نتائج الاستطلاع الذي أجراه تجمع المنظمات من أجل الصحة النفسية الجماهيرية، في أوائل شهر نوفمبر/تشرين الأول الجاري، أن 64%؜ من علماء النفس الذين استجابوا للمسح أكدوا الزيادة في أعداد إحالات الطلاب للعلاج.

كما يكشف أن 61% من هؤلاء انتظروا بالفعل نصف سنة للحصول على المساعدة، بينما انتظر 12% أكثر من عام للحصول على المساعدة.