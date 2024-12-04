اليوم.. برلمان فرنسا يصوت على حجب الثقة عن حكومة بارنييه

بات من شبه المؤكد أن نواب البرلمان الفرنسي سيطيحون بالحكومة عن طريق اقتراح بحجب الثقة اليوم الأربعاء، ما سيدفع ثاني أكبر قوة اقتصادية في منطقة اليورو إلى مزيد من الاضطرابات السياسية.

فيما تتجه أنظار المتداولين في الأسواق العالمية على تحركات اليورو، والذي يتداول في نطاق عرضي قرب أدنى مستوياته منذ أكثر من 13 شهراً عند 1.05000 مقابل الدولار.

وفي هذه الحالة، ستكون حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه أول حكومة فرنسية تُجبر على الخروج من السلطة من خلال تصويت بحجب الثقة منذ أكثر من 60 عاماً، في وقت تكافح فيه البلاد للسيطرة على عجز ضخم في الموازنة.

ومن شأن هذا أن يترك فراغاً في قلب الاتحاد الأوروبي في وقت أصبحت فيه ألمانيا ضعيفة أيضاً فيما تتجه لإجراء انتخابات، وذلك قبل أسابيع من عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وقال بارنييه في مقابلة تلفزيونية أمس الثلاثاء إنه لا يزال يعتقد أن حكومته ستنجو من التصويت المقرر إجراؤه في المساء بعد مناقشة تبدأ في الساعة الرابعة مساء (1500 بتوقيت غرينتش).

لكن زعيم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف جوردان بارديلا أكد اليوم الأربعاء أن حزبه سيصوت مع أحزاب اليسار على الإطاحة ببارنييه.

ويعارض سياسيون من اليسار واليمين المتطرف ميزانية بارنييه التي تسعى لكبح العجز المالي، الذي يُتوقع أن يتجاوز ستة بالمئة من الناتج القومي هذا العام، من خلال توفير 60 مليار يورو (63 مليار دولار) عن طريق زيادة الضرائب وخفض الإنفاق.

المصدر / وكالات