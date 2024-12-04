صحة غزة: المناطق الشمالية من قطاع غزة تباد بالكامل

قال مدير المستشفيات بوزارة الصحة بقطاع غزة إن توقف امدادات الأكسجين في مستشفى كمال عدوان "يعني توقف الخدمة الصحية برمتها".

وأكد د. مروان الهمص في تصريحات متلفزة أن أكثر من 100 مريض داخل مستشفى كمال عدوان معرضون لخطر الموت.

وناشد العالم كله التدخل لإنقاذ القطاع الصحي في شمال قطاع غزة، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع الوصول إلى مستشفى العودة.

وشدد الهمص على أن المناطق الشمالية من قطاع غزة تباد بالكامل ولا حياة لمن تنادي.

وفي الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة شمالي غزة، وأسفرت العملية مذ ذاك عن استشهاد أكثر من 3 آلاف فلسطيني وتهجير عشرات الآلاف وتدمير أحياء سكنية برمتها.

المصدر / فلسطين أون لاين