الصحة اللبنانية تعلن عن عدد شهداء وجرحى العدوان الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان من شهداء وجرحى.

وقال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، إن عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي بلغ 4047 وعدد المصابين 16638.

وأضاف الأبيض أن عدد المستشفيات التي استهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي بلغ 67، بينها 40 استهدفت بشكل مباشر.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 دخل حيز التنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين الطرفين بسبب إسناد حزب الله لجبهة غزة بعد عملية طوفان الأقصى.

ورغم الاتفاق إلا جيش الاحتلال استمر في عدوانه واعتداءاته على الأرض والشعب اللبناني، مخلفا عددا من الشهداء والجرحى.

المصدر / فلسطين أون لاين