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(إسرائيل) تتراجع 14 مركزا في اختبارات الطلاب الدولية

04 ديسمبر 2024 . الساعة 12:14 بتوقيت القدس
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(إسرائيل) تتراجع 14 مركزا في اختبارات الطلاب الدولية

تراجع بشكل هائل طلاب دولة الاحتلال ضمن الاختبارات الدولية في مواضيع العلوم والرياضيات.

وفي التفاصيل، تراجع الطلاب في دولة الاحتلال في اختبار "TIMS 2023" في الصف الثامن مقارنة ببقية دول العالم، 14 مركزًا في درجة الرياضيات و9 مراكز في العلوم مقارنة بالاختبار السابق، بحسب ما نشرته ما تسمى الهيئة الوطنية للقياس والتقويم في التعليم.

وأجري الاختبار في 44 دولة، وتم فحص ما يقرب من 300 ألف طالب وطالبة من حوالي 9000 مدرسة حول العالم.

وفي دولة الاحتلال، تم اختبار ما يقرب من 5,200 طالب وطالبة من 195 مدرسة.

في المقابل، تقدمت كل من السويد وإنجلترا تحسنًا في إنجازاتهم، مع زيادة 15 و10 نقاط في الرياضيات والعلوم".

وعلق وزير التربية والتعليم في حكومة الاحتلال فشل "الأرقام الكئيبة" قائلاً: "إن موازنة الدولة لعام 2025 ليست موازنة بشرى قادرة على التعامل مع الوضع، فهي فقط تحافظ على الوضع القائم. وبمجرد انتهاء الحرب، سنحتاج إلى ميزانية إضافية".

المصدر / وكالات
#إسرائيل #دولة الاحتلال #اختبارات الطلاب الدولية

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