بالأسماء.. قائمة جديدة من معتقلي غزة وأماكن احتجازهم

نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، قائمة جديدة بأسماء عدد من معتقلي قطاع غزة، في سجون ومعسكرات الاحتلال.

وأوضحا في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، أنه تم الحصول على ردود بشأن أماكن احتجازهم، على النحو التالي:

عبد الزيارة/ سجن النقب

محمد خضر محمد ابو عصر/ النقب

نبيل حسن علي ابو العمرين/ النقب

أحمد محمد حماد لول/ النقب

بلال مرعي علي شمالي/ النقب

محمد فخري محمد أقرع/ النقب

أحمد ناهد أحمد ابو طه/ نفحة

محمد منار سليم ابو عودة/ النقب

عبد المعز حسن حسين دحلان/ عوفر

يوسف سليمان حميدان ابو عودة/ النقب

فادي منير ابو شله / النقب

فريد محمد غلام الهندي/ نفحة

حسن سامي الكيلاني/ النقب

لؤي إبراهيم سحلول/ النقب

أحمد سمير الزعانين/ النقب

أشرف محمد أبو وردة/ النقب

ماهر زكريا محمود زقوت/ نفحة

أحمد عيد يوسف أبو عشمه/ النقب

محمد خميس ابو جراد/ النقب

عبد الرزاق صيام/ نيتسان

محمد خليل حسن المقيد/ سديه تيمان

محمد يوسف عبد ربه/ سديه تيمان

علي سامي ابو يوسف/ عوفر

أحمد محمد خليل/ عوفر

مؤيد محمد روبين حسان/ عوفر

عبد الله ابو عذب/ النقب

فادي وائل خليل العطار/ عوفر

خليل اسماعيل خليل النجار/ النقب

ساري إياد إبراهيم جندية/ النقب

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسات الأسرى لم تتمكن حتّى اليوم من حصر حالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف، جراء تنفيذ الاحتلال جريمة الإخفاء القسري بحقهم.

المصدر / فلسطين أون لاين