حماس: جرائمُ الاحتلال في القدس لن تنالَ من عزيمة وصمود أهلها

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس القيادي هارون ناصر الدين، إن "أهل القدس يدفعون من دمائهم ودماء أبنائهم ضريبة الثبات والصمود في القدس المحتلة، ومواجهة مخططات الاحتلال الرامية لتهجيرهم من أرضهم وبيوتهم لصالح المستوطنين".

وفي هذا السياق، نعى القيادي ناصر الدين الشهيد المقدسي الفتى حسام شويكي الذي ارتقى إثر إصابته برصاص الاحتلال في سلوان.

وجدد التأكيد على أن جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا لن تثني من عزمه وثباته، بل ستعطي نتائج عكسية، ومزيدًا من الغضب في وجه الاحتلال.

وشدَّد ناصر الدين على أن دماء الشهيد شويكي ستكون وقوداً لشعبنا وحافزاً على مواصلة تصعيد المقاومة الشاملة في الضفة الغربية والقدس، والانتفاض في وجه الاحتلال بالوسائل كافة.

وفجر اليوم الاربعاء، ارتقى الفتى المقدسي شويكي، متاثراً بإصابته، مساء أمس، برصاص الاحتلال في بلدة سلوان قرب المسجد الأقصى بالقدس المحتلة.

واعلنت محافظة القدس في بيان لها، عن استشهاد الفتى عمر حسام يعقوب شويكي ،من منطقة الثوري بالقدس ،متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.

ورفضت شرطة الاحتلال لعدة ساعات الإفصاح عن أي معلومات تخصه ،حتى للمحامين الموكلين من قبل العائلة لمتابعة وضع ابنهم، قبل استدعاء والده للتحقيق وإبلاغه باستشهاد نجله عمر شوبكي.

ووفقًا لآخر الإحصائيات، فقد ارتقى 80 مقدسيًا فيما أُصيب 280 آخرين، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، وحتى نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين