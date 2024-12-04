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المتهم بتسريب وثائق أمنية يكشف ما يسيء وجه نتنياهو.. إليكم التفاصيل

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المتهم بتسريب وثائق أمنية يكشف ما يسيء وجه نتنياهو.. إليكم التفاصيل

04 ديسمبر 2024 . الساعة 10:57 بتوقيت القدس
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لم يتم توجيه أي اتهامات إلى نتنياهو (وسط) في قضية التسريبات

كشف المحامي المتهم بتسريب وثائق أمنية في ديوان حكومة الاحتلال، بأن نتنياهو كان على علم بأمر الوثائق ونية تسريبها.

وقال المحامي إيلي فيلدشتاين، المتحدث باسم مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للشؤون الأمنية، والمتهم بتسريب وثائق أمنية، إنه قرر عدم الصمت والتضحية بنفسه من أجل نتنياهو.

وأكد أن نتنياهو يتنصل من المسؤولية عن حدث هو من تسبب فيه.

وفي 21 نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية لائحة اتهام ضد إيلي فيلدشتاين، المتحدث باسم مكتب نتنياهو بتسريب وثائق أمنية.

وذكر موقع Ynet أنه تم توجيه تهمة تسريب معلومات سرية إلى فيلدشتاين، وحيازة معلومات سرية، وقصد الإضرار بأمن الدولة وعرقلة الإجراءات القانونية، مشيرا إلى أن الوسيط الذي ساعد فيلدشتاين، تم توجيه إليه تهمة تسريب معلومات سرية، وعرقلة سير العدالة.

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المشتبه به في تسريب الوثائق في إسرائيل إيلي فيلدشتاين

المصدر / فلسطين أون لاين 
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