حرب غزة تقيد حركة ضباط وجنود إسرائيليين

أفادت صحيفة عبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي الجيش طلب من ضباط وجنود خدموا بغزة الامتناع عن السفر خشية التحقيق معهم أو اعتقالهم.

وذكرت يديعوت أحرونوت في عددها الصادر اليوم الأربعاء أن تقديرات الجيش تفيد بأن قرارات الجنائية الدولية قد يشجع على اعتقال ضباط وجنود شاركوا في حرب غزة.

ووفقا الصحيفة العبرية فإن جيش الاحتلال رصد نحو 30 شكوى وإجراءات قانونية ضد ضباط وجنود شاركوا في القتال بقطاع غزة.

وبين يديعوت أن جيش الاحتلال أمر 8 جنود كانوا بقبرص وهولندا وسلوفينيا بالعودة فورا خشية التعرض للتحقيق أو الاعتقال.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن جيش الاحتلال طلب من ضباط وجنود إزالة صور ومقاطع فيديو توثق مشاركتهم في الحرب من مواقع التواصل.

ونبهت إلى أن جيش الاحتلال أمر جنوده أيضًا بعدم نشر صورهم أو مواقعهم بالخارج خشية شكاوى من منظمات مؤيدة للفلسطينيين.

وبينت الصحيفة العبرية أن منظمات مؤيدة للفلسطينيين أعدت قوائم سوداء بأسماء جنود وضباط شاركوا في الحرب في حين جندت (إسرائيل) عشرات المحامين في دول العالم لطلب خدمتهم إذا استدعى الأمر.

المصدر / فلسطين أون لاين