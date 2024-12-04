فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

المتهم بتسريب وثائق أمنية يكشف ما يسيء وجه نتنياهو.. إليكم التفاصيل

حرب غزة تقيد حركة ضباط وجنود إسرائيليين

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدُّون طقوسًا تلموديَّة

رابط اليونيسف للتسجيل في طلب المساعدة المالية والغذائية

"الأوقاف" تكشفُ تفاصيل تصعيد الاحتلال انتهاكاته في الأقصى والحرم الإبراهيمي

مكث في ثلاجات الموتى يومًا كاملًا.. قصة أليمة للطفل "الدعالسة"

أكبرُ صندوق ثروة سيادي في العالم يسحبُ استثماراته من شركةٍ "إسرائيلية"

10 شهداء في قصف إسرائيلي على شرقي مدينة رفح

ارتفاع نسبة "الإسرائيليين" المتوجهين لمراكز الدعم النفسي بـ40%

تفاصيل الحالة الجوية لطقس فلسطين الأربعاء 4 ديسمبر

"بحمايةِ قوَّات الاحتلال"

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدُّون طقوسًا تلموديَّة

04 ديسمبر 2024 . الساعة 10:43 بتوقيت القدس
...

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، إنّ عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد عبر مجموعات من جهة باب المغاربة، منفذين جولات استفزازية وطقوس تلمودية في باحاته.

وشددت قوات الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين للمسجد، واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية.

وتشدّد قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة وأبواب المسجد الأقصى، وتفرض قيودًا على المصلين المسلمين منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

ويشهد المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين وشرطة الاحتلال، في محاولة لتغيير الواقع في المسجد، وفرض وقائع تهويدية جديدة عليه. 
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#اقتحام الأقصى #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة