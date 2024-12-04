رابط اليونيسف للتسجيل في طلب المساعدة المالية والغذائية

يبحث مواطنون على رابط اليونيسف للتسجيل في المساعدة المالية والتي حصل عليها الكثير في الفترة والأيام الماضي ولا زالت جارية.

وأتاحت منظمة اليونسف تسجيل المواطنين في قطاع غزة التسجيل عبر رابط خاص أطلقته ونشرته على منصات ومواقع عدة.

"فلسطين أون لاين" يعيد نشر الرابط لتسجيل المواطنين للحصول على المساعدة المالية:

للحصول على مساعدة مالية انقر هنا.

للحصول على مساعدة غذائية انقر هنا.

وتحصل اليونسف على قاعدة البيانات من تسجيل المواطنين ومن وزارة التنمية الاجتماعية وبرنامج الغذاء العالمي المدرجة أسمائهم للحصول على مساعدة مالية أو غذائية.

المصدر / فلسطين أون لاين