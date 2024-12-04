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بالفيديو مكث في ثلاجات الموتى يومًا كاملًا.. قصة أليمة للطفل "الدعالسة"

04 ديسمبر 2024 . الساعة 09:57 بتوقيت القدس
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أرشيفية

سطر الطفل محمد عبد المعتصم الدعالسة قصة أليمة جديدة التي يُكشف عنها من فصول الحرب التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وبصورة مفاجئة استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي في 28 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، منزل عائلة الدعالسة في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، أسفر عن استشهاد 32 فردا، فيما لم ينج منه سوى الطفل محمد وعمه.

كان محمد من بين عداد شهداء البيت المستهدف، إذ أنه وضع في ثلاجة الموتى لـ 24 ساعة متواصلة، وحينما بدأت مراسم تكفينه وجد عمه فيه نبضا ونفسا، ليسرع به لداخل المستشفى.

مكث الطفل الصغير محمد 15 يوما في غيبوبة تامة، حتى كتب الله النجاة، وليبقى وحيدا مبعدا مع عمه.. إليكم القصة كاملة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
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