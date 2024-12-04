10 شهداء في قصف إسرائيلي على شرقي مدينة رفح

أفادت مصادر محلية باستشهاد 10 مواطنين فلسطينيين في قصف إسرائيلي على شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وبحسب المصادر ذاتها إلى جانب مصادر طبية، فإنه جرى انتشال الشهداء من مناطق عدة شرق المدينة وتم نقل جثامينهم إلى مستشفى غزة الأوربي شرقي خان يونس.

وذكرت طواقم وزارة الصحة والهلال الأحمر أنها قامت بانتشال 8 شهداء من محيط صالة حمدان شرقي مدينة رفح جراء قصف إسرائيلي استهدف المواطنين أمس.

وتشن دولة الاحتلال الإسرائيلية برعاية أمريكية عدوانا واسعا على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 44,502 شهيدًا و105,455 إصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

المصدر / فلسطين أون لاين