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تفاصيل الحالة الجوية لطقس فلسطين الأربعاء 4 ديسمبر

04 ديسمبر 2024 . الساعة 09:05 بتوقيت القدس
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تفاصيل الحالة الجوية لطقس فلسطين الأربعاء 4 ديسمبر 

تشهد الحالة الجوية في فلسطين اليوم الأربعاء 4 ديسمبر، استقراراً في درجات الحرارة، والتي تتراوح حول معدلاتها السنوية بقليل. 

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يسود جو مشمس ودافئ نسبي ومعتدل في ساعات النهار ومع ساعات المساء تنخفض الحرارة ويسود جو شديد البرودة أثناء ساعات الليل والفجر، والله تعالى أعلى وأعلم.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: لا توجد أمطار متوقعة.

- درجات الحرارة: استقرار في درجات الحرارة.

- الأجواء نهاراً:  مشمسة غالباً.

- الأجواء ليلاً: شديدة البرودة.

- الرياح: خفيفة وتتراوح سرعتها 5 كم/س.

- البرودة: باردة صباحاً وتزداد في ساعات المساء والليل.

- متوسط نسبة الرطوبة: تتراوح نحو 64٪.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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