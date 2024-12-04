نابلس.. مستوطنون يحرقون منازل ومركبات فلسطينيَّة في بلدتي حوارة وفوريك

أحرق مستوطنون، صباح اليوم الأربعاء، منازل ومركبات فلسطينية في بلدة حوارة جنوبي نابلس.

وأفادت مصادر صحفية، بأنّ مجموعة من المستوطنين أحرقوا عددًا من المنازل، في محيط بلدة حوارة، تحت حماية جيش الاحتلال، وأضرموا النيران فيها.

وجدد المستوطنون فجر اليوم الأربعاء، هجماتهم الفاشية على حي الضباط في بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

وفجر اليوم، ذكرت مصادر محلية أن عصابات المستوطنين هاجمت المنطقة الغربية من بلدة بيت فوريك، وأحرقت منزلاً بما فيه من مركبات.

والتهمت الحرائق التي أشعلها المستوطنون، منزل المواطن محمد ربحي حنني، ومبنى آخر قيد الإنشاء للمواطن محمد نايف حنني.

وأطلق أهالي الحي المستهدف، نداءات استغاثة لأهالي القرى المجاورة للتصدي للمستوطنين والمساعدة في إخماد النيران.

كما صدت مساجد بيت فوريك بالتكبيرات للتصدي لهجوم المستوطنين وحماية المواطنين وممتلكاتهم.

وتشهد بيت فوريك مواجهات متكررة مع قوات الاحتلال التي تواصل اقتحام البلدة، مع بيت دجن المجاورة والتي تتعرض لهجمة استيطانية تستهدف مصادر مزيد من أراضي المواطنين

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات