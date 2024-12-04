اعتداءاتٌ واعتقالات.. الاحتلال ينفِّذ حملةَ اقتحامات في الضّفة الغربيّة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ الليلة الماضية حتى فجر الأربعاء، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقُرى الضفة الغربيّة، تخلّلها اعتداءات واعتقالات.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية تل جنوب غرب المدينة، واعتقلت الشيخ سائد عصيدة ونجله عمر بعد دهم منزلهما وتفتيشه.

واعتقلت قوات الاحتلال محمد عمر دويكات و عبدالله دويكات عقب اقتحام بلدة بيتا جنوبي نابلس.

وأفادت مصادر صحفية، بأنّ قوات الاحتلال شرعتْ بهدم مشطب سيارات قرب مدخل بلدة بيتا.

وذكرت مصادر صحفية، أنّ أحرق مجموعة من المستوطنين هاجموا المنطقة الغربية من بلدة فوريك، وأضرموا النيران في ثلاثة مواقع.

وطالت الحرائق منزل المواطن محمد ربحي عادل حنني، ومبنى آخر قيد الإنشاء للمواطن محمد نايف عايش حنني.

وأوضحت المصادر أن طواقم الدفاع المدني وإطفائية بلدية نابلس، سيطرت على ثلاثة حرائق افتعلها المستوطنون في بيت فوريك، شملت منزلا قيد الإنشاء، وبقالة، ومركبة.

كما اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في حي الضباط ببلدة بيت فوريك شرق نابلس، عقب حرق قطعان المستوطنين منشآت فلسطينية.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال عددًا من الشبان، عُرف منهم: أحمد الأسطل، محمد جهاد، صهيب أبو حامد، سامر الاقرع، عبد الرحمن خليفة.

كما حطمت قوات الاحتلال محتويات منزل عائلة أبو عصب خلال اقتحام قلقيلية.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة عزون عتمة جنوب قلقيلية، واعتقلت الشابين نادر سليم والشاب محمد رضوان.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر ورد عاكف الريماوي، من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، عقب مداهمة منزل ذويه.

واعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان عقب اقتحام مخيم الجلزون شمال رام الله، عُرف منهم، الشاب جمال مبارك، والشاب مجد نائل شراكة.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية عارورة شمال غرب رام الله، وشنت حملة اعتقالات، وحولت منزلاً إلى مركز للتحقيق الميداني.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات