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"الاحتلال" يدمر ملعب بيت لاهيا شمال غزة

03 ديسمبر 2024 . الساعة 21:01 بتوقيت القدس
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"الاحتلال" يدمر ملعب بيت لاهيا شمال غزة
غزة/ فلسطين أون لاين

تواصل قوات الاحتلال حملتها العسكرية على محافظة شمال غزة، للشهر الثاني على التوالي، مستهدفة تدمير البنية التحتية من بينها المرافق والمنشآت الرياضية.

وقامت قوات الاحتلال خلال اجتياحها للمحافظة، بتدمير عدد من الملاعب ومباني الأندية الرياضية، ضمن سياسة ممنهجة تتبعها منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ 14 شهرًا تقريبًا.

وأفاد شهود عيان لـ "فلسطين أون لاين"، أن قوات الاحتلال استهدفت ملعب بيت لاهيا البلدي بعدد من القذائف، كما وقامت بتجريف أجزاء من أرضية الملعب، بالاضافة لهدم المدرج الجنوبي.

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ويعد ملعب بيت لاهيا الرئيسي في محافظة شمال غزة، بجانب ملعب بيت حانون البلدي، واستضاف العديد من المباريات الرسمية في بطولة الدوري العام في قطاع غزة، على مدار السنوات الماضية.

وأكد شهود العيان، أن أضرارا كبيرة لحقت أيضًا بالمقر الإداري لنادي شباب جباليا، حيث تحطمت جدرانه وبات آيلا للسقوط نتيجة استهدافه بعدد من الصواريخ، كما تضرر ملعبه المعشب الصغير، جراء تساقط القذائف المدفعية من الدبابات، التي كانت متمركزة حوله.

يذكر أن قوات الاحتلال، قد دمرت مقر وصالة نادي خدمات جباليا، وجعلته مركزا لانطلاق قواتها في محافظة شمال غزة، بالاضافة لتجريف ملعب مزايا لكرة القدم، كما وأحدثت خرابا بملعب نادي جباليا النزلة.  

 وتعرضت الملاعب الكبيرة في محافظة شمال غزة لدمار كبير وهائل، أبرزها ملعبي نماء وبيت حانون البلدي، وأحرقت العديد من الصالات الرياضية الخاصة باللياقة البدنية وغيرها، خلال حربها المستمرة على قطاع غزة، علما أن الخسائر المالية للرياضة بلغت أكثر من 40 مليون دولار.

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