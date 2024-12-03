وثَّق آخر لحظات الحرِّيَّة.. أيّهم السَّلايمة أحد أصغر الأسرى في سجون الاحتلال.. فما قصَّته؟ (شاهد)

ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

بدأ الطفل الفلسطيني أيهم السلايمة (14 عاماً)، الأحد، تنفيذ حكم بالسجن لمدة عام، ليصبح أصغر فلسطيني يسجن في إسرائيل على الإطلاق .

وقال والد الأسير نواف السلايمة في مقطع فيديو ، إن ابنه سلم نفسه لمصلحة سجون الاحتلال في سجن المسكوبية، ورفضت إدارة السجن السماح لأيهم بإدخال متعلقاته الشخصية من ملابس وأحذية وغيرها.

وجاء الحكم على الأسير أيهم بعد أن أمضى عاماً ونصف العام قيد الإقامة الجبرية في منزل عائلته في حي رأس العامود ببلدة سلوان في القدس الشرقية المحتلة .

قبل دخوله السجن، اصطحب نواف ابنه في جولة أخيرة في مدينتهم القدس. وفي عدة مقاطع فيديو انتشرت على الإنترنت، يمكن رؤية نواف وهو يرافق الصبي الصغير وينصحه بكيفية التصرف في السجن.

"كل سجين في الداخل هو أخ لك"، هكذا يقول والده في أحد الفيديوهات . "كلهم مثلك. سُجنوا بسبب حبهم لوطنهم".

وفي مقطع آخر، أعرب والده عن قلقه على صحة أيهم في السجن، مشيرا إلى أن السجناء السابقين الذين يزنون أكثر من ابنه فقدوا وزنا كبيرا.

"الولد وزنه 30 كيلو الآن، بعد سنة من السجن، ماذا سيحدث له؟"

"القاصرون الفلسطينيون يُعاملون كسكان معادين"

في أواخر يناير/كانون الثاني من العام الماضي، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أيهم، الذي كان يبلغ من العمر 12 عاماً آنذاك، وأربعة فتيان آخرين. واتهمتهم بإلقاء الحجارة على المستوطنين الإسرائيليين، وفقاً لتقرير صادر عن منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية " بتسيلم" . وقالت منظمة "بتسيلم" إن الفتيان تعرضوا لمعاملة مهينة وعنف جسدي أثناء الاستجواب.

وأضافت المنظمة الحقوقية في تقريرها أن "اعتقال الأطفال بهذه الطريقة هو جزء من سياسة إسرائيل القمعية الشاملة في القدس الشرقية وفي جميع أنحاء الضفة الغربية"، مضيفة أن هذه القضية كانت جزءا من "المعاملة الإسرائيلية المنهجية للقاصرين الفلسطينيين".

"إن نظام إنفاذ القانون الإسرائيلي يعامل القاصرين الفلسطينيين باعتبارهم جزءًا من سكان معاديين، حيث يفترض أن جميعهم، من المراهقين والبالغين على حد سواء، مذنبون ما لم يثبت العكس، ويستخدم ضدهم تدابير متطرفة لا يجرؤ على استخدامها ضد سكان آخرين في إسرائيل".

وأفرجت الشرطة عن الفتية بعد دفع الكفالة، إلا أن قوات الاحتلال اعتقلت في 17 أيار/مايو شقيق أيهم الأكبر أحمد وثلاثة من أبناء عمومته من منازلهم في رأس العامود.

وقال الأب حينها لموقع "ميدل إيست آي": "أبلغتنا الشرطة الإسرائيلية بأنها غير راضية عن وضع الطفل تحت الإقامة الجبرية، وأنه يجب عليه تسليم نفسه".

"سلمناه وقلوبنا تحترق"

خلال فترة اعتقاله الإداري، لم يُسمح للعائلة بزيارة أحمد، الذي كان يبلغ من العمر 14 عامًا حينها، لأن والده أسير سابق ووالدته تحمل هوية الضفة الغربية، وقد رُفض منحها تصريح زيارة، كما وجهت له تهمة إلقاء الحجارة.

وبعد أشهر قليلة، أُطلق سراح أحمد مع الإقامة الجبرية كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين حماس وإسرائيل.

أطفال مدانون بتهمة "الإرهاب"

وفي أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، وافق البرلمان الإسرائيلي على أمر مؤقت لمدة خمس سنوات يسمح بسجن الأطفال المدانين بجرائم الإعدام التي تعتبر "إرهابا" من سن 12 عاما.

وقد تم الموافقة على مشروع القانون في القراءتين الثانية والثالثة بأغلبية 55 صوتًا مقابل 33 صوتًا. ووفقًا لمشروع القانون الجديد، سيستمر الأطفال في قضاء عقوبتهم في السجن حتى بعد بلوغهم سن 14 عامًا.

بالإضافة إلى ذلك، يسمح أحد الأحكام التي تمتد لثلاث سنوات للمحاكم بسجن القاصرين في السجن بدلاً من مؤسسات الأحداث لمدة تصل إلى 10 أيام إذا اعتُبر أنهم يشكلون تهديدًا للآخرين.

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، اعتقلت إسرائيل 270 طفلاً في مختلف سجونها، بما في ذلك سجون عوفر، ومجدو، والدامون.

وكانت المواقع الثلاثة قد تم تصنيفها في السابق على أنها أماكن ذات انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وظروف سيئة، مثل الضرب الوحشي، والاعتداء الجنسي، والتعذيب الجسدي والنفسي، والاكتظاظ، والإهمال الطبي.