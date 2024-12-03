الأونروا تبدأ توزيع الطحين على فئات جديدة في جنوب القطاع: التفاصيل وآلية التوزيع

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن إطلاق خطة طارئة لتوزيع الطحين على العائلات اللاجئة المسجلة في قطاع غزة.

تأتي هذه المبادرة في ظل التدهور الاقتصادي المستمر الناتج عن الحصار والحرب، حيث تهدف إلى تخفيف الأعباء على الأسر الأكثر تضرراً.

آلية التوزيع وأولوية الفئات المستحقة

تعمل الأونروا وفق نظام توزيع يأخذ بعين الاعتبار عدد أفراد الأسرة، لضمان وصول المساعدات للفئات الأكثر احتياجاً.

في المرحلة الأولى، وزعت الأونروا كيس طحين (الطحين الأبيض) على الأسر التي تضم 10 أفراد أو أكثر يوم الثلاثاء، 3 ديسمبر.

المرحلة الثانية، المقرر تنفيذها خلال يومين إذا لم تحدث مشكلات لوجستية، ستستهدف الأسر التي تضم 7 أفراد أو أكثر.

أهمية المبادرة وسط الأوضاع الاقتصادية الصعبة

تأتي هذه الخطوة في وقت يعاني فيه قطاع غزة من نقص حاد في الطحين وارتفاع التكاليف المعيشية.

تسعى المساعدات إلى تلبية جزء من احتياجات الأسر اليومية، مما يمنحهم دعماً أساسياً في ظل هذه الظروف القاسية.

توقعات الأثر الإيجابي

من المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تعزيز صمود الأسر المتضررة وتوفير الحد الأدنى من احتياجاتها الأساسية، وسط أزمات إنسانية تتطلب استجابة سريعة ومستمرة.