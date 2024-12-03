شهيدان في قصفِ مُسيّرة الاحتلال مركبةً شمال طوباس

ارتقى شهيدان، ظهر اليوم الثلاثاء، في قصف طائرة مسيّرة "إسرائيلية" مركبةً مدنية شمال طوباس.

وأفادت وزارة الصحة، باستشهاد اثنين وإصابة متوسطة في الأطراف السفلية وصلوا إلى مستشفى طوباس الحكومي، جراء قصف الاحتلال لسيارة قرب بلدة عقابا.

وقالت مصادر محلية، إن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخًا نحو مركبة فلسطينية في السهل الواقع بين بلدتي عقابا ورابا جنوب شرقي مدينة جنين، ما أدى لاندلاع النيران فيها.

وعقب القصف، اقتحمت قوات الاحتلال جنوبي مدينة جنين متجهة نحو السيارة التي عرضت للقصف.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، "إن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى المركبة التي تعرضت للقصف".

وذكرت مصادر صحفية، أن اشتباكًا مسلحًا اندلع بين مقاومين وقوات الاحتلال قرب مكان قصف الاحتلال لمركبة في طوباس بالضفة الغربية.

المصدر / فلسطين اون لاين