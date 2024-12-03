عضو كنيست مُهاجِمًا أمين المظالم "الإسرائيلي": "تصرفاتُه تثير الشُّكوك!"

هاجم عضو الكنيست "الإسرائيلي" عن حزب الليكود أفيحاي بوفارون، أمين المظالم لدى الاحتلال، وقال: "تصرفاته تثير الشكوك حوله".

واعتبر بورون حسبما نشرت القناة السابعة على موقعها، اليوم الثلاثاء، أن التحقيق الذي يجريه ديوان المظالم الإسرائيلي ضد مفوض الشرطة وضباط كبار في الشرطة الإسرائيلية يأتي على خلفية سياسية.

وتساءل في مقابلة مع إذاعة "103 إف إم" : "لماذا يتم اعتقال الحاخام جوندر؟ هل هو مجرم؟ كيف يسمح رئيس النيابة في (إسرائيل) بمثل هذا الأمر، لماذا يتصرفون بهذه الطريقة".

وهاجم بورون أمين المظالم، قائلًا: "إن أمين المظالم يعارض الحكومة بكل الطرق، أنا أشك به بشدة".

المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين