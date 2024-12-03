الدِّفاع المدني ينشرُ تحديثًا لخسائره منذ بدء حرب "الإبادة الجماعيَّة" على غزَّة

نشر الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، تحديثًا عن حالة عمله في قطاع غزة والخسائر التي تكبدها منذ بداية الحرب بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 424 على التوالي.

وأوضح الدفاع المدني، أن الأسبوع الجاري توقفت عن العمل 13 مركبة إطفاء وإنقاذ وتدخل سريع من أصل 22 مركبة في محافظات الوسطى وخان يونس ورفح لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها.

وأشار إلى أنه لا تزال معظم مركبات الدفاع المدني في "محافظة غزة" متوقفة عن العمل والحركة لليوم ال27 لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها.

وأكد، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يمنع طواقم الدفاع المدني من الحصول على ما تبقى من أجهزة ومعدات في منطقة تل الهوا بعد أن دمر مخزونها من معدات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف.

وقال الدّفاع المدني في البيان التّفصيلي، إن عدد الشهداء ارتفع بين عناصره إلى 88 شهيدًا، فيما أُصيب 304، واعتقل 21 آخرين في سجون الاحتلال.

وذكر، أن الاحتلال استهدف 17 مركزًا ومقرًا، من بينهم 14 مركزًا دُمّر بشكل كامل، و3 تضررت بشكل جزئي.

وفيما يتعلق بالمركبات المتضررة، أشار الدّفاع المدني إلى أن الاحتلال دمّر بشكل كلي 12 مركبة إطفاء وإنقاذ، ومركبتي إنقاذ وتدخل سريع، و 4 مركبات صهريج مياه، و8 مركبات إسعاف، ومركبة سلم إنقاذ هيدروليكي، و13 مركبة إدارية.

كما دمّر الاحتلال بشكل جزئي، 11 مركبة اطفاء وإنقاذ، 3 مركبات إسعاف، ومركبتي صهريج مياه، وفقًا لبيان الدفاع المدني.

وأشار إلى أن الاحتلال استهدف بشكل مباشر مراكز الدفاع المدني 6 مرات في مواقع مختلفة، بينما استهدف الطواقم أثناء مهمات ميدانية 18 مرة.

وأكد الدّفاع المدني، أن جيش الاحتلال دمّر مخزون معدات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف بقيمة مليون وثلاثمائة ألف دولار.

وأشار إلى أنه في 23/10/2024 أخرج الاحتلال منظومة الدفاع المدني عن العمل في محافظة شمالي قطاع غزة وأجبر طواقمه على النزوح إلى وسط وجنوبي القطاع.

المصدر / فلسطين اون لاين