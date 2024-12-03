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أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 3 ديسمبر

03 ديسمبر 2024 . الساعة 10:03 بتوقيت القدس
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تعرّف على أسعار الدولار، الدينار، اليورو، والجنيه المصري مقابل الشيكل لهذا اليوم

تشهد أسعار الصرف في فلسطين، اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر، استقراراً طفيفًا في عمليات البيع والشراء.

آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات مقابل الشيكل، هذا اليوم، جاء على النحو التالي:

- الدولار الأزرق مقابل الشيكل: شراء 3.69-3.70، بيع.

- الدينار الأردني مقابل الشيكل: شراء 4.76-4.78، بيع.

- اليورو مقابل الشيكل: شراء 3.20-3.55، بيع.

- الجنيه المصري مقابل الشيكل: شراء 0.10-0.13، بيع.

- الدولار مقابل الدينار: شراء 0.77-0.78، بيع.

- اليورو مقابل الدولار: شراء 0.90-0.96، بيع.

المصدر / فلسطين اون لاين
#غزة

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