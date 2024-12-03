مُستوطنون يقْتحمون باحات الأقصى ويؤدُّون طقوسًا تلموديّة

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال "الإسرائيلي".

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في الساحة الشرقية من المسجد.

وشددت قوات الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين للمسجد، واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية.

ويواصل المستوطنون اقتحام المسجد الأقصى كل يوم عدا يومي الجمعة والسبت، بحماية شرطة الاحتلال، التي تعمل على تأمين اقتحام المستوطنين ومنع الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى والصلاة فيه.

وفي السياق ذاته، تتواصل الدعوات الفلسطينية لتكثيف الرباط والتواجد في الأقصى، من أجل حمايته من أطماع المستوطنين، ومحاولاتهم فرض وقائع جديدة على الأرض.

وشددت الدعوات على أهمية المحافظة على ديمومة الرباط، والتمسك بالحق التاريخي والديني في المسجد الأقصى، ردًا على مساعي الاحتلال والمستوطنين لفرض السيطرة الكاملة عليه.

ويشار إلى أن اعتداءات الاحتلال تصاعدت بشكل غير مسبوق في المسجد الأقصى منذ السابع من أكتوبر لعام 2023، تزامنا مع حرب الإبادة "الإسرائيلية" المستمرة في قطاع غزة منذ أكثر من عام.

المصدر / فلسطين اون لاين