"إخفاقاتٌ ومفاهيم خاطئة".. قناةٌ عبريَّة تكشفُ نتائجَ تحقيقٍ حول "فشل الاحتلال الكبير" في هجوم 7 أكتوبر!

كشفت وسائل الإعلام العبري، نتائح التحقيقات التي توصّلت إليها لجنة تحقيق شكّلها "جيش الاحتلال" حول الإخفاقات المدوية في مواجهة هجوم المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة في العبور الكبير في السابع من أكتوبر لعام 2023.

وقالت القناة 12 العبرية، إن "من أبرز النتائج تتعلق بأن قيادة الاحتلال كان لديها مفهوم خاطئ بشأن إمكانات الدفاع، وهو ما قاد لاستجابة غير مناسبة للتهديدات".

ولفتت القناة العبرية، إلى أن لجنة التحقيق وصلت إلى أن من أسباب الإخفاق "ثقة المنظومة العسكرية بأن الجدار الأمني على حدود قطاع غزة لا يمكن اقتحامه".

وأضافت، أن "الاستخبارات ستحذر مسبقًا من أي هجوم غير عادي تخطط له المقاومة الفلسطينية".

وجاء في الاستنتاجات أيضًا، أن القيادة العسكرية الإسرائيلية في مستوطنات غلاف غزة، قدّرت أن خطة حركة حماس غير منطقية ولم تتحرك رغم تحذيرات مسبقة.

وأوضحت، أن قيادة الاحتلال اعتقدت أن خطة تم الاطلاع عليها قبل الهجوم وتحمل اسم "جدار أريحا" تعتبر سيناريو مستحيل التحقق، واعتبروا الوثيقة لاغية، وبناء على ذلك لم تتخذ الإجراءات المناسبة.

و"جدار أريحا" هي وثيقة تم تقديمها إلى رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي، أهارون هاليفا، الذي استقال في أبريل/نيسان 2024، وقيادة المنطقة الجنوبية في مايو/أيار 2022، وتناولت بالتفصيل خطط حركة حماس للهجوم على غلاف غزة، لكن كبار المسؤولين أوصوا بعدم التركيز عليها، لأن الحركة لا تملك القدرة على تنفيذها باعتقادهم.

وأكدت القناة 12 العبرية، أن لجنة التحقيق أوضحت أن السيناريو الأشد خطورة الذي أعدت له "إسرائيل" العدة، هو تسلل ما بين مجموعة واحدة إلى 3 مجموعات من حماس في الوقت نفسه إلى الجانب "الإسرائيلي".

كما ورد في استنتاجات اللجنة، أن تقليص القوات الأمنية على حدود غزة كان سببًا في التفوق العددي لحركة حماس، وفقًا للتقرير.

وذكرت القناة العبرية، أن التحقيق سيعرض على رئيس أركان الاحتلال هرتسي هاليفي في غضون أسبوعين، ومن المتوقع أن تتخذ قرارات بشأن بعض قادة "الجيش الإسرائيلي" بناء عليه.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات