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تفاصيل الحالة الجوية لطقس فلسطين الثلاثاء 3 ديسمبر

03 ديسمبر 2024 . الساعة 09:29 بتوقيت القدس
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تشهد الحالة الجوية في فلسطين اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر ، استقراراً في درجات الحرارة، والتي تكون حول المعدل السنوي العام بقليل. 

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الجو مشمساً نهاراً ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو بارداً شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.، والله تعالى أعلى وأعلم.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: لا توجد أمطار متوقعة.

- درجات الحرارة: استقرار في درجات الحرارة.

- الأجواء نهاراً: مشمسة إلى غائمة جزئياً.

- الأجواء ليلاً: شديدة البرودة.

- الرياح: خفيفة وتتراوح سرعتها 3كم/س.

- البرودة: باردة صباحاً وتزداد في ساعات المساء والليل.

متوسط نسبة الرطوبة: تتراوح نحو 45٪.

المصدر / فلسطين اون لاين
#غزة #درجات هوائية

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