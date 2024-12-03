"ملحمةُ الطُّوفان".. كتائبُ القسَّام تصطادُ جنديًا صهيونيًا شرقي جباليا

تواصل كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لليوم الـ 424 على التوالي من معركة طوفان الأقصى دكَّ جنود الاحتلال واصطياد رؤوسهم وإيقاعهم قتلى وجرحى في معارك قطاع غزّة.

وأعلنت كتائب القسام، اليوم الثلاثاء، أن مجاهديها تمكنوا من قنص جندي "إسرائيلي" قرب دوار "زمّو" شرقي مدينة جباليا شمالي قطاع غزة.

وأمس الإثنين، بثت كتائب القسام، صورًا قالت إنها لاستهداف آليات الاحتلال في محور الصفطاوي في مدينة غزة.

ويخفي الاحتلال خسائره في معظمها في قطاع غزة، وذلك في إطار سياسة ما تسمى عدم إحباط الروح المعنوية للمجتمع والجيش.

ولليوم الـ59 على التوالي، يواصل الاحتلال حصار على شمال قطاع غزّة، وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة، حيث تظهر الصور الواردة من المناطق التي يحاصرها جيش الاحتلال حجم الدمار الذي لحق بالمنازل والمرافق الخدماتية، فيما تواصل المقاومة تصديها للعدوان.

المصدر / فلسطين اون لاين