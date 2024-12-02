فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

شبير يطالب المؤسسات الدولية بالتدخل للإفراج عن شقيقه اللاعب كرم

صاحب الصُّورة الشَّهيرة... الاحتلال يعلن مقتل أحد ضبَّاطه الأسرى بغزَّة.. ما التفاصيل؟

حماس تكشف عن مصير 33 أسيرًا "إسرائيليًّا" لديها وتحذِّر من فقدان آخرين(شاهد)

الأونروا تشرع بتوزيع الطحين غدًا.. تعرّف على الفئة المستحقة

حزب اللَّه يصدر "البيان رقم 1" منذ إعلان وقف إطلاق النَّار مع "إسرائيل"

"الشَّاباك" يكشف.. كيف تمكنت إيران التَّجسُّس الإلكترونيِّ على شخصيَّات إسرائيليَّة؟

تبخَّر أجساد الضَّحايا... هل يستخدم الاحتلال القنابل الفراغيَّة المحرَّمة دوليًّا في غزَّة؟

تحاكي ملحمة "الطوفان".. "فرسان الأقصى" لعبة عبر منصة "ستيم" تثير غضبًا "إسرائيليًا"

"الأونروا": الاحتلال يسمح لعصاباتٍ بسرقة المساعدات و"كرم أبو سالم" غير آمن

تقارير تكشُّف: تطوُّرات إيجابيَّة في الحوار بين حماس وفتح حول إدارة قطاع غزَّة

فرنسا.. مقتل صحفية معروفة بدعمها لفلسطين في ظروف غامضة

02 ديسمبر 2024 . الساعة 20:16 بتوقيت القدس
...
فرنسا.. مقتل صحفية معروفة بدعمها لفلسطين في ظروف غامضة
وكالات/ فلسطين أون لاين

تم العثور على الصحفية الفرنسية مارين فلاهوفيتش، متوفاة على سطح منزلها في ظروف غامضة بحسب صحيفة France-Ouest الفرنسية

كما أشارت الصحيفة إلى أن اكتشاف وفاتها تم من قبل أصدقائها، الذين شعروا بالقلق بعدما فشلوا في الاتصال بها من خلال الرد على اتصالاتهم ورسائلهم.

وفتحت السلطات الفرنسية في مرسيليا تحقيقا لتحديد سبب وفاة الصحيفة الشهيرة، حيث أثارت وفاتها جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة وأنها معروفة بمتابعة قضايا الشرق الأوسط، وكانت تعمل في الفترة الأخيرة على صناعة محتوى وثائقي عن الأحداث الراهنة في غزة.

كما عملت فلاهوفيتش، البالغة من العمر 39 عاما، مراسلة للعديد من المحطات الإذاعية الناطقة بالفرنسية، ومنها إذاعة فرنسا الدولية، بالإضافة إلى إذاعة ARTE، حيث كانت تروي في البودكاست الحائز على جوائز، "دفتر المراسلين"، تجربتها كصحفية في رام الله بالضفة الغربية من عام 2016 إلى عام 2019، بينما كان آخر تدوين صوتي لها مخصصا لفقرة "أصوات غزة" Voix de Gaza.

وفي نفس السياق، تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي أنباء تشير إلى أن إسرائيل تعد المتهم الأول في مقتل الصحفية الفرنسية، المعروفة باسم "المناهضة لإسرائيل"، والتي انتفضت ضد بلادها بسبب تحيزها للأخيرة.

 

المصدر: France-Ouest

#فرنسا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة