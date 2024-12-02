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شبير يطالب المؤسسات الدولية بالتدخل للإفراج عن شقيقه اللاعب كرم

02 ديسمبر 2024 . الساعة 20:11 بتوقيت القدس
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شبير يطالب المؤسسات الدولية بالتدخل للإفراج عن شقيقه اللاعب كرم
غزة/ فلسطين أون لاين

طالب الكابتن حمادة شبير مدرب فريق النادي الأهلي، ولاعب نادي الشاطئ ومنتخب فلسطين السابق، المؤسسات الرياضية الدولية بالتدخل والعمل من أجل الإفراج عن شقيقه كرم لاعب فريق نادي اليرموك.

وقال شبير لـ "فلسطين أون لاين": " وصلتنا معلومة مؤخرا من أحد الأسرى المفرج عنهم، بأن شقيقي كرم يتواجد في سجن عوفر حاليا، حيث أنه معتقل منذ 10 أشهر ولا نعلم عنه شيئا".

وأوضح شبير، "تم اعتقال شقيقي كرم من مقر الصناعة التابع لوكالة الغوث في خانيونس، وتوقعنا الإفراج عنه، لأنه شخص رياضي فقط، ولا يوجد عليه تهم، ونستغرب من بقائه في السجن طيلة هذه الفترة".

وأضاف، " أبحث عن محامي من أجل توكيله للدفاع شقيقي، وأتواصل في ذات الوقت مع اتحاد كرة القدم، للمساعدة بالتواصل مع الاتحاد الدولي "الفيفا"، من أجل الضغط على الاحتلال للإفراج عن كرم كونه لاعب كرة قدم، ومسجل رسميا في كشوفات الاتحاد".

 وكان الأسير كرم شبير قد بدأ حياته لاعبا في صفوف فريق نادي خدمات الشاطئ، وشارك معه في المعسكر التدريبي في قطر، ومن ثم انتقل لصفوف فريق نادي المشتل، وبعدها ارتدى قميص نادي اليرموك، ويعمل مدربا  لأكاديميته الرياضية قبل اعتقاله، علما أنه خريج تربية رياضية من جامعة الأقصى.

#غزة #رياضة

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