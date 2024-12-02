الأونروا تشرع بتوزيع الطحين غدًا.. تعرّف على الفئة المستحقة

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن بدء تنفيذ خطة طارئة لتوزيع الطحين على العائلات المسجلة لديها في قطاع غزة.

وتأتي هذه الخطوة استجابة للتدهور الاقتصادي الذي يعاني منه سكان القطاع، نتيجة الحرب والحصار المستمر المطبق على القطاع.

آلية التوزيع وأولوية الاستحقاق:

بحسب بيان الأونروا، سيتم توزيع أكياس الطحين وفق آلية تعتمد على عدد أفراد الأسرة، بحيث تُمنح الأولوية للعائلات الأكبر عدداً لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجاً.

وسيبدأ التوزيع من الأسر التي تضم 11 فرداً فأكثر، على أن يتم التوزيع تدريجياً للأسر الأصغر.

التوزيع في المنطقة الوسطى:

سيتم بدء عمليات التوزيع في مركز التموين بالنصيرات، وسيشمل ذلك جميع العائلات المسجلة في المنطقة الوسطى، بدءاً من غدٍ الثلاثاء 3 ديسمبر الحالي للأسر التي تضم 11 فرداً فأعلى.

مساعدات تلامس الاحتياجات الملحة:

تأتي هذه المساعدات مع شح الطحين وزيادة الأعباء الاقتصادية على الأسر الفلسطينية، مما يعزز الأمل في التخفيف من معاناة سكان قطاع غزة.

ويُتوقع أن تسهم هذه الجهود في توفير الحد الأدنى من احتياجات الأسر المتضررة خلال هذه الفترة الصعبة.