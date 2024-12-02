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بالفيديو القسام تبث صورا لاستهداف آليات إسرائيلية بمحور "الصفطاوي"

02 ديسمبر 2024 . الساعة 15:39 بتوقيت القدس
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كتائب القسام تبث صورا قالت لاستهداف آليات إسرائيلية بمحور "الصفطاوي"

بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- صورا قالت إنها لاستهداف آليات إسرائيلية في محور الصفطاوي في مدينة غزة.

وتواصل كتائب القسام بث المقاطع المصور لاستهداف مقاتليها الآليات الإسرائيلية وقنص جنود وضباط الاحتلال في محاور التوغل في شمالي قطاع غزة.

 

ويخفي الاحتلال خسائره في معظمها في قطاع غزة، وذلك في إطار سياسة ما تسمى عدم إحباط الروح المعنوية للمجتمع والجيش.

ولليوم الـ59 على التوالي، يرزح شمال غزة تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة، حيث تظهر الصور الواردة من المناطق التي يحاصرها جيش الاحتلال حجم الدمار الذي لحق بالمنازل والمرافق الخدماتية، فيما تواصل المقاومة تصديها للعدوان.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#كتائب القسام #القسام #استهداف آليات #محور الصفطاوي

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