فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الذهب يتراجع والنفط والدولار يرتفعان

منذ صباح اليوم.. انتشال جثامين 12 شهيدا برفح

ردود فعل أميركية غاضبة بعد قرار بايدن العفو عن نجله هانتر

بيان مهم من التعليم بخصوص طلبة صف الحادي عشر

الصِّحَّة بغزَّة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 44 ألفًا و466 شهيدًا

رابط الشكاوى لدى لمنظمة الإغاثة الكاثوليكية "CRS"

الهمص: ما يدخل من مستلزماتٍ طبيَّة لا يلبي احتياج المواطنين في قطاع غزَّة

مقتل شخص بغارة جوية على مرجعيون

قناة عبرية: واشنطن تنضم لباريس في الادعاء بانتهاك (إسرائيل) الهدنة مع لبنان

عراقجي: إيران وتركيا تؤكدان ضرورة وقف العدوان على غزة

منذ صباح اليوم.. انتشال جثامين 12 شهيدا برفح

02 ديسمبر 2024 . الساعة 14:17 بتوقيت القدس
...
انتشال جثامين 12 شهيدا برفح

أفادت مصادر طبية بانتشال جثامين 12 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بمدينة رفح منذ صباح اليوم.

وقالت المصادر إن 6 من بين الشهداء وصلت جثامينهم إلى مستشفى غزة الأوروبي بخان يونس بعد تمكن طواقم الصحة والدفاع المدني من انتشالهم من رفح.

اقرأ أيضا: الصِّحَّة بغزَّة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 44 ألفًا و466 شهيدًا

وبحسب مصادر محلية فإن المعلومات تشير إلى أن المواطنين الشهداء قد كانوا يحاولون جلب طحين من مكان وسط المدينة وجرى استهدافهم، وذلك في ظل تفاقم المجاعة والحصار.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#شهداء #رفح #الحرب على غزة #شهداء رفح

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة