منذ صباح اليوم.. انتشال جثامين 12 شهيدا برفح

أفادت مصادر طبية بانتشال جثامين 12 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بمدينة رفح منذ صباح اليوم.

وقالت المصادر إن 6 من بين الشهداء وصلت جثامينهم إلى مستشفى غزة الأوروبي بخان يونس بعد تمكن طواقم الصحة والدفاع المدني من انتشالهم من رفح.

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وبحسب مصادر محلية فإن المعلومات تشير إلى أن المواطنين الشهداء قد كانوا يحاولون جلب طحين من مكان وسط المدينة وجرى استهدافهم، وذلك في ظل تفاقم المجاعة والحصار.

المصدر / فلسطين أون لاين