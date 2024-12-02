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بيان مهم من التعليم بخصوص طلبة صف الحادي عشر

02 ديسمبر 2024 . الساعة 13:44 بتوقيت القدس
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بيان مهم من التعليم بخصوص طلبة صف الحادي عشر

أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا مهما بخصوص الطلبة في الصف الحادي عشر المتغيبين عن الامتحان الإلكتروني.

وقالت الوزارة إنه حرصا منها على تحقيق العدالة وتوفير فرص تعليمية متكافئة أعلنت عن فتح باب التقدم لامتحان الصف الحادي عشر داخل قطاع غزة للطلبة الذين لم يتمكنوا من تقديم الامتحان صباح السبت 30 نوفمبر 2024.

وأكدت أن هذه الفرصة ستكون متاحة عبر التطبيق الخاص بالتقدم للامتحانات، وسيتم فتحه لمدة يومين متتاليين.

وشددت على أن هذا الإجراء يأتي لضمان تمكين جميع الطلبة من التقدم للامتحان بعد حصر بيانات الطلبة الذين لم يتقدموا سابقا.

وذكرت الوزارة أنها ستعلن لاحقا عن موعد محدد لتقديم الامتحان للطلبة المعنيين، مع التأكيد على أهمية متابعة الطلبة وأولياء الأمور لإعلاناتها الرسمية.

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
#وزارة التربية والتعليم #بيان #امتحان الكتروني #صف الحادي عشر

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