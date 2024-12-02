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الصِّحَّة بغزَّة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 44 ألفًا و466 شهيدًا

02 ديسمبر 2024 . الساعة 13:32 بتوقيت القدس
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ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 44 ألفًا و466 شهيدًا

أصدرت وزارة الصحة بغزَّة، اليوم الإثنين، التقرير الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 423 تواليَا.

وقالت وزارة الصّحة، إنّ الاحتلال "الاسرائيلي" ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة  وصل منها للمستشفيات 37 شهيدًا و 108 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.
 
وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 44,466  شهيدًا و 105,358  إصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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